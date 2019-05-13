Янукович пошкодував після відмови підписати Угоду про асоціацію з ЄС — Туск

"У Східного партнерства були свої успіхи, свої проблеми, а також моменти високої драми, як у листопаді 2013 року, під час саміту у Вільнюсі, де президент Янукович (екс-президент України Віктор Янукович - ред.) відхилив Угода про асоціацію, про що він пізніше гірко шкодував. Сьогодні, через десять років, ми можемо задуматися про наші досягнення", - сказав Туск.

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За його словами, три з шести країн Східного партнерства мають Угоди про асоціацію з ЄС, які включають в себе глибокі і всебічні торгові зони. У них також є безвізовий режим з ЄС.

Він зазначив, що мільярди євро були витрачені на управління кордонами, зв'язок, навколишнє середовище та енергоефективність, підтримку бізнесу, юридичні консультації та освіту.

"Ще багато чого треба зробити, але немає ніяких сумнівів в тому, що наші країни-партнери стали ближче до ЄС, ніж інші наші сусіди. Це означає, що через десять років в ЄС буде більше Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України , і, я вважаю, у всіх ваших країнах буде більше ЄС, ніж будь-коли раніше", - заявив Туск.

Нагадаємо, непідписання Угоди про асоціацію з ЄС при Януковичі спровокувало масові протести - Євромайдан. Ці події потім назвали Революцією Переваги

Угода про асоціацію між Україною та ЄС запрацювало в повному обсязі з 1 вересня 2017 року. Його підписання відбувалося в два етапи. 21 березня 2014 року підписали політичну частину. А вже 27 червня того ж року - економічну. Угода синхронно ратифікували обидва - український і європейський - парламенти 16 вересня 2014 року. Цим документом передбачена і зона вільної торгівлі між Україною та ЄС. Тимчасове застосування Угоди відбулося з 1 листопада того ж року. При цьому тимчасове застосування торговельних положень почалося з 1 січня 2016 року.