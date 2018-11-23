Соглашение об ассоциации с ЕС Януковича уговаривали подписать главы 27 стран - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом бывшего президента Виктора Януковича 21 ноября 2013 года уговаривали подписать главы 27 стран. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами, передает корреспондент УНН.
"Я поехал тогда (21 ноября 2013 года - ред.) в Вильнюс, чтобы проконтролировать, что соглашение будет подписано - своими глазами видел, как руководители 27 стран уговаривали украинских чиновников подписать Соглашение об ассоциации. Они, загнанные в угол под давлением Москвы, отказывались", - отметил Порошенко.
По его словам, Грибаускайте тогда отметила, что президент Виктор Янукович "уже нерукопожатный".
Напомним, неподписание Соглашения об ассоциации с ЕС при Януковиче спровоцировало массовые протесты - Евромайдан. Эти события потом назвали Революцией Достоинства.
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС заработало в полном объеме с 1 сентября 2017 года. Его подписание происходило в два этапа. 21 марта 2014 года подписали политическую частую. А уже 27 июня того же года - экономическую. Соглашение синхронно ратифицировали оба - украинский и европейский - парламенты 16 сентября 2014 года. Этим документом предусмотрена и зона свободной торговли между Украиной и ЕС. Временное применение Соглашения состоялось с 1 ноября того же года. При этом временное применение торговых положений началось с 1 января 2016 года.