Угоду про асоціацію з ЄС Януковича вмовляли підписати голови 27 країн - Порошенко

"Я поїхав тоді (21 листопада 2013 року – ред.) у Вільнюс, щоб проконтролювати, що угода буде підписана – на власні очі бачив, як керівники 27 країн умовляли українських урядовців підписати Угоду про асоціацію. А вони, загнані в кут під тиском Москви, відмовлялися", - зазначив Порошенко.

За його словами, Даля Грибаускайте тоді зазначила, що президент Віктор Янукович "уже не рукопотискаємий".

Нагадаємо, непідписання Угоди про асоціацію з ЄС за часів Януковича спровокувало масові протести - Євромайдан. Ці події потім назвали Революцією Гідності.

Угода про асоціацію між Україною і ЄС запрацювала у повному обсязі з 1 вересня 2017 року. Її підписання відбувалося у два етапи. 21 березня 2014 року підписали політичну часту. А вже 27 червня того ж року - економічну. Угоду синхронно ратифікували обидва - український і європейський - парламенти 16 вересня 2014 року. Цим документом передбачена і зона вільної торгівлі між Україною і ЄС. Тимчасове застосування Угоди відбулося з 1 листопада того ж року. При цьому тимчасове застосування торгових положень розпочалося з 1 січня 2016 року.