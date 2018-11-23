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Угоду про асоціацію з ЄС Януковича вмовляли підписати голови 27 країн - Порошенко

Угоду про асоціацію з ЄС Януковича вмовляли підписати голови 27 країн - Порошенко

Київ • УНН

 • 9404 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Угоду про асоціацію з Євросоюзом колишнього президента Віктора Януковича 21 листопада 2013 року вмовляли підписати голови 27 країн. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі із студентами, передає кореспондент УНН.

"Я поїхав тоді (21 листопада 2013 року – ред.) у Вільнюс, щоб проконтролювати, що угода буде підписана – на власні очі бачив, як керівники 27 країн умовляли українських урядовців підписати Угоду про асоціацію. А вони, загнані в кут під тиском Москви, відмовлялися", - зазначив Порошенко.

За його словами, Даля Грибаускайте тоді зазначила, що президент Віктор Янукович "уже не рукопотискаємий".

Нагадаємо, непідписання Угоди про асоціацію з ЄС за часів Януковича спровокувало масові протести - Євромайдан. Ці події потім назвали Революцією Гідності.

Угода про асоціацію між Україною і ЄС запрацювала у повному обсязі з 1 вересня 2017 року. Її підписання відбувалося у два етапи. 21 березня 2014 року підписали політичну часту. А вже 27 червня того ж року - економічну. Угоду синхронно ратифікували обидва - український і європейський - парламенти 16 вересня 2014 року. Цим документом передбачена і зона вільної торгівлі між Україною і ЄС. Тимчасове застосування Угоди відбулося з 1 листопада того ж року. При цьому тимчасове застосування торгових положень розпочалося з 1 січня 2016 року.

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