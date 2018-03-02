Янукович хочет просить США и Россию о содействии в урегулировании ситуации на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявляет о намерении просить США и Россию содействия в урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом Янукович заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает УНН.
“Я планирую в ближайшее время, планирую обратиться к государствам-гарантам подписания соглашения от 21 февраля 2014 года и государствам, которые играют ключевую роль в разрешении конфликта на Донбассе — США и России.
Предметом моего обращения станут предложения по поиску путей прекращения войны на Донбассе и началу восстановления разрушеной инфраструктуры, оказанию всесторонеей помощи пострадавшим людям”, — сказал Янукович.
Напомним, пресс-конференцию бывшего президента Украины Виктора Януковича начали с показа итальянского фильма-расследования события на Майдане в 2013-2014 годах "Украина: скрытые истины".