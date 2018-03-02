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Янукович хоче просити США і Росію про сприяння у врегулюванні ситуації на Донбасі

Янукович хоче просити США і Росію про сприяння у врегулюванні ситуації на Донбасі

Київ • УНН

 • 9652 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович заявляє про намір просити США і Росію сприяння у врегулюванні ситуації на Донбасі. Про це Янукович заявив сьогодні на прес-конференції в Москві, передає УНН.

"Я планую найближчим часом, планую звернутися до держав-гарантів підписання угоди від 21 лютого 2014 року і державам, які відіграють ключову роль у вирішенні конфлікту на Донбасі - США і Росії.

Предметом мого звернення стануть пропозиції щодо пошуку шляхів припинення війни на Донбасі і початку відновлення зруйнованої інфраструктури, надання всесторонньої допомоги постраждалим людям", - сказав Янукович.

Нагадаємо, прес-конференцію колишнього президента України Віктора Януковича почали з показу італійського фільму-розслідування події на Майдані в 2013-2014 роках "Україна: приховані істини".

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