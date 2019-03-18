"Яндекс" начала тестирование новой социальной сети "Аура"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Компания “Яндекс” начала бета-тестирование социального сервиса “Яндекс. Аура”, который позволяет находить единомышленников с помощью технологий искусственного интеллекта, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Яндекс. Аура” — это социальный сервис, который на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологиях “Яндекса” находит новых интересных людей со схожими увлечениями и окружением“, — сообщили в пресс-службе “Яндекса”.
Представители компании говорят, что бета-тестирование началось недавно.
“У нас есть определенный набор гипотез и ряд главных метрик, которые мы будем проверять в рамках бета-тестирования. После этого мы примем решение о запуске. Точных сроков назвать не можем”, — отмечается в сообщении.
Также, “Яндекс. Аура” имеет ограниченный круг пользователей, получить доступ к тестированию можно через приглашение от других участников социального сервиса. На данный момент тестирование доступно через приложение “Яндекс”.
Напомним, Mail.ru Group и “Яндекс”, которые в Украине находятся под санкциями, поддержали законопроект об автономном режиме российского сегмента интернета.