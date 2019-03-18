"Яндекс" розпочала тестування нової соціальної мережі "Аура"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Компанія “Яндекс” почала бета-тестування соціального сервісу “Яндекс. Аура”, який дозволяє знаходити однодумців за допомогою технологій штучного інтелекту, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Яндекс. Аура” — це соціальний сервіс, який на основі машинного навчання, нейронних мереж та інших технологіях “Яндекса” знаходить нових цікавих людей зі схожими захопленнями та оточенням“, — повідомили в прес-службі “Яндекса”.
Представники компанії розповідають, що бета-тестування почалося нещодавно.
“У нас є певний набір гіпотез і ряд головних метрик, які ми будемо перевіряти в рамках бета-тестування. Після цього ми приймемо рішення про запуск. Точних термінів назвати не можемо”, — зазначається в повідомленні.
Також, “Яндекс. Аура” має обмежене коло користувачів, отримати доступ до тестування можна через запрошення від інших учасників соціального сервісу. На даний момент тестування доступно через додаток “Яндекс”.
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