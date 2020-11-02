"Если есть лишняя копейка": в Минздраве посоветовали украинцам купить пульсоксиметр

"Мы просим не паниковать. Мы просим быть взвешенными. Мы просим не выметать аптеки, наши аптечные учреждения, не выкупать все те препараты, которые не несут никакого лечебного действия. Не пользуйтесь непроверенными рекомендациями. Ни в коем случае не нужно назначать себе медикаменты, особенно иммунопротекторы, иммуномодуляторы, антибиотики. Это очень важно и опасно для вашего здоровья. И, опять же, если у вас есть лишняя копейка для того, чтобы купить такие медикаменты впрок - то лучше купить для себя, для дома, пульсоксиметр, который был бы на уровне с аппаратом для измерения давления или термометром в семье. Сегодня это важно. Этим вы поддержите и облегчите работу семейных врачей, контролируя лично свое здоровье", - сказала Мыкичак.

Добавим, что пульсоксиметр позволяет определить уровень насыщенности крови кислородом, и зафиксировать момент, когда из-за осложнений COVID-19 у больного возникает кислородная недостаточность.

Напомним, в Украине уже 402 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6754.