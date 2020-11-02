"Якщо є зайва копійка": у МОЗ порадили українцям купити пульсоксиметр

"Ми просимо не панікувати. Ми просимо бути виваженими. Ми просимо не вимітати аптеки, наші аптечні заклади, не викуповувати всі ті препарати, які не несуть жодної лікувальної дії. Не користуватися неперевіреними рекомендаціями. У жодному випадку не призначати собі медикаменти, особливо імунопротектори, імуномодулятори, антибіотики. Це надзвичайно є важливо і небезпечно для вашого здоров’я. І, знову ж таки, якщо у вас є зайва копійка для того, щоби купити такі медикаменти про запас - то краще купити для себе, для дому, пульсоксиметр, який був би на рівні з апаратом для вимірювання тиску чи термометром у родині. Сьогодні це є важливо. Цим ви підтримаєте і облегшите роботу сімейних лікарів, контролюючи особисто своє здоров’я", - сказала Микичак.

Додамо, що пульсоксиметр дозволяє визначити рівень насиченості крові киснем, і зафіксувати момент, коли через ускладнення COVID-19 у хворого виникає киснева недостатність.

Нагадаємо, в Україні вже 402 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 754.