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Если у близкого человека ПТСР: в Минздраве объяснили, что делать

Если у близкого человека ПТСР: в Минздраве объяснили, что делать

Киев • УНН

 • 488062 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Украины дало советы, как поддержать близкого человека, у которого посттравматическое стрессовое расстройство, передает УНН.

Цитата

"Жить с ПТСР довольно сложно – никогда не знаешь, в какой момент, при каких обстоятельствах и в какой форме проявятся симптомы. В большинстве случаев их запускают внутренние и внешние факторы, которые называют триггерами. Триггеры могут быть внутренними и внешними. Внутренние триггеры – это то, что мы испытываем внутри: мысли, эмоции и телесные ощущения (как в момент травматического события). Внешние триггеры – это ситуации, люди или места, напоминающие о травматическом событии, к примеру, определенные слова, звуки, локации и т.д.", – говорится в сообщении.

Детали

В Минздраве рассказали, как уменьшить риски влияния триггеров:

• не создавайте ситуаций, в которых возможно возникновение триггеров;

• ограничивайте пребывание в местах скопления людей без надобности;

• избегайте резких звуков, которые могут напоминать травматическое событие (музыкальные игрушки, рингтоны и т.п.);

• не создавайте громких звуков;

• сведите к минимуму неожиданности;

• не прикасайтесь к телу человека и не обнимайте его без разрешения.

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Чего не стоит делать, если у человека ПТСР

• просить рассказать о травматическом опыте. Людям с ПТСР может быть сложно говорить, к тому же это может повлечь за собой ретравматизацию;

• обесценивать пережитый опыт;

• героизировать;

• требовать или просить, чтобы человек овладел себя – это не в пределах его возможностей;

• обвинять и упрекать его в том, как именно он может реагировать и проявляет эмоции;

• поддерживать избежание имеющихся психологических и физических симптомов;

• говорить, что вы знаете и понимаете, что она чувствует;

• говорить, что ей посчастливилось выжить – люди, пережившие травматические события, часто не чувствуют себя счастливыми;

• говорить, что пора прекратить вести себя, как на войне;

• говорить, что время лечит;

• резко менять планы.

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Как поддержать человека с ПТСР

• позаботьтесь о его базовых потребностях: приготовьте поесть, возьмите на себя другие бытовые дела;

• помогите найти контакты специалистов, организаций и групп поддержки;

• предлагайте поддержку и тепло. Будьте взвешенными, бережными, осторожными;

• не обесценивайте и не будьте слишком требовательны;

• когда человек решится говорить, может случиться, что он захочет говорить о травматическом событии снова и снова;

• дайте возможность поговорить столько раз, сколько ему нужно;

• делайте вместе обычные рутинные дела;

• говорите о будущем и стройте общие планы. Это может помочь противостоять распространенному мнению людей с ПТСР, что их будущее обречено;

• избегайте наркотиков, алкоголя и курения дома и в вашем окружении;

• если состояние человека очень тяжелое, не оставляйте его в одиночестве.

Украинские Национальные Новости

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