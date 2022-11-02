Якщо у близької людини ПТСР: у МОЗ пояснили, що робити

Цитата

"Жити з ПТСР доволі складно – ніколи не знаєш, в який момент, за яких обставин і в якій формі проявляться симптоми. У більшості випадків їх запускають внутрішні і зовнішні чинники, які називають тригерами. Тригери можуть бути внутрішніми і зовнішніми. Внутрішні тригери – це те, що ми відчуваємо всередині: думки, емоції та тілесні відчуття (як в момент травматичної події). Зовнішні тригери – це ситуації, люди або місця, які нагадують про травматичну подію, до прикладу, певні слова, звуки, локації тощо", – ідеться у повідомленні.

Деталі

У МОЗ розповіли, як зменшити ризики впливу тригерів:

• не створюйте ситуацій, в яких можливе виникнення тригерів;

• обмежуйте перебування в місцях скупчення людей без потреби;

• уникайте різких звуків, які можуть нагадувати травматичну подію (музичні іграшки, рінгтони тощо);

• не створюйте гучних звуків;

• зведіть до мінімуму несподіванки;

• не торкайтеся тіла людини і не обіймайте її без дозволу.

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Чого не варто робити, якщо у людини ПТСР

• просити розповісти про травматичний досвід. Людям із ПТСР може бути складно говорити, до того ж, це може спричинити ретравматизацію;

• знецінювати пережитий досвід;

• героїзувати;

• вимагати або просити, щоб людина опанувала себе – це не в межах її можливостей;

• звинувачувати і дорікати їй через те, як саме вона може реагує та проявляє емоції;

• підтримувати уникання наявних психологічних та фізичних симптомів;

• говорити, що ви знаєте і розумієте, що вона відчуває;

• говорити, що їй пощастило вижити – люди, які пережили травматичні події, часто не почуваються щасливими;

• говорити, що пора припинити поводитися, як на війні;

• говорити, що час лікує;

• різко змінювати плани.

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Як підтримати людину з ПТСР

• подбайте про її базові потреби: приготуйте поїсти, візьміть на себе інші побутові справи;

• допоможіть знайти контакти спеціалістів, організацій та груп підтримки;

• пропонуйте підтримку і тепло. Будьте виваженими, дбайливими, обережними;

• не знецінюйте і не будьте аж надто вимогливими;

• коли людина наважиться говорити, може статися, що вона захоче говорити про травматичну подію знову та знову;

• дайте можливість поговорити стільки разів, скільки їй потрібно;

• робіть разом звичайні рутинні справи;

• говоріть про майбутнє та будуйте спільні плани. Це може допомогти протистояти поширеній думці людей із ПТСР, що їхнє майбутнє приречене;

• уникайте наркотиків, алкоголю та куріння вдома та у вашому оточенні;

• якщо стан людини дуже важкий не залишайте її на самоті.