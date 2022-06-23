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Если не вывезти украинское зерно в течение месяца, мир будут ждать разрушительные последствия – Трасс

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Кризис по экспорту зерна из портов Украины необходимо решить в течение следующего месяца, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в Анкару. По ее словам, если этого не сделать, мир будут ждать разрушительные последствия, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Мы очень четко отдаем себе отчет, что этот зерновой кризис является неотложным, что его нужно решить в течение следующего месяца, иначе мы можем увидеть разрушительные последствия", — сказала Трасс во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Детали

Глава МИД Великобритании отметила, что необходимо обеспечить безопасный проход судов с украинским зерном. Она добавила, что Соединенное Королевство предлагает свою поддержку в этом вопросе, но для этого "пригодятся международные усилия".

Напомним

В среду, 22 июня, делегации миноборон Турции и России провели переговоры по выходу из украинских портов судов с зерном. По итогам переговоров было принято решение о проведении четырехсторонней встречи (Турция, Украина, Россия и ООН) для обсуждения вариантов вывоза украинского зерна.

Как сообщает МИД Украины, на сегодня нет конкретных договоренностей о проведении четырехсторонних переговоров.

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