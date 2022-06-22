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Міноборони Туреччини та рф обговорили вивезення зерна з України: про що домовилися

Міноборони Туреччини та рф обговорили вивезення зерна з України: про що домовилися

Київ • УНН

 • 247682 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Сьогодні делегації міноборон Туреччини та росії провели переговори щодо виходу з українських портів суден із зерном. Про це повідомило міноборони рф, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

"21 червня у москві відбулися переговори між делегаціями міністерства оборони російської федерації та міністерства національної оборони Турецької Республіки. Сторони обговорили питання безпечного виходу турецьких торговельних суден та вивезення зерна з українських портів, а також підходи до гарантування безпечного мореплавства в акваторії Чорного моря", - зазначили у російському відомстві.

За даними міноборони рф, сторони наголосили на важливості двосторонньої взаємодії, яка дала змогу турецькому суховантажу "Азов Конкорд" вийти з порту Маріуполя.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РосЗМІ повідомляють, що з порту Маріуполя вийшло перше іноземне судно – турецький Azov Concord

"За підсумками досягнуто домовленості про продовження консультацій", - додали там.

Як повідомляє турецьке видання Anadolu, за підсумками переговорів між військовими делегаціями Туреччини та росії ухвалено рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі (Туреччина, Україна, росія та ООН) для обговорення теми виходу суден із зерном з українських портів.

За інформацією Анкари, переговори військових делегацій Туреччини та рф відбулися у "конструктивному та позитивному ключі".

Нагадаємо

Турецька газета Milliyet напередодні повідомила, що наступного тижня у Стамбулі можуть відбутися переговори України з представниками Туреччини, ООН та росії щодо експорту українського зерна.

Також, за даними журналістів, делегація міністерства національної оборони Туреччини цього тижня має вирушити в росію для вирішення питань щодо зерна.

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