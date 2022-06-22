Минобороны Турции и рф обсудили вывоз зерна из Украины: о чем договорились
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Сегодня делегации миноборон Турции и рф провели переговоры по поводу выхода из украинских портов судов с зерном. Об этом сообщило минобороны рф, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
"21 июня в москве состоялись переговоры между делегациями Министерства обороны российской федерации и Министерства национальной обороны Турецкой Республики. Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря", - отметили в российском ведомстве.
По данным минобороны рф, стороны отметили важность двустороннего взаимодействия, которое позволило турецкому сухогрузу "Азов Конкорд" выйти из порта Мариуполь.
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"По итогам достигнута договоренность о продлении консультаций", - добавили там.
Как сообщает турецкое издание Anadolu, по итогам переговоров между военными делегациями Турции и рф принято решение о проведении четырехсторонней встречи (Турция, Украина, россия и ООН) для обсуждения темы выхода судов с зерном из украинских портов.
По информации Анкары, переговоры военных делегаций Турции и россии прошли в "конструктивном и положительном ключе".
Напомним
Турецкая газета Milliyet сообщила, что на следующей неделе в Стамбуле могут пройти переговоры Украины с представителями Турции, ООН и поссии по поводу экспорта украинского зерна.
Также по данным журналистов, делегация министерства национальной обороны Турции должна отправится в россию на этой неделе для решения вопросов касаемо зерна.