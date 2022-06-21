РосСМИ сообщают, что из порта Мариуполя вышло первое иностранное судно – турецкий Azov Concord
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Российские СМИ сообщают о том, что из порта Мариуполя вышло первое иностранное судно – турецкий Azov Concord, передает УНН.
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Сообщается, что судно, идущее под мальтийским флагом, направляется в Новороссийск Краснодарского края.
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Как писал УНН, 14 июня в Босфоре заметили сирийское судно, которое, вероятно, следовало за краденым украинским зерном.
Кроме того, сообщалось, что россия отправила своему союзнику Сирии примерно 100 000 тонн пшеницы, украденной из Украины после вторжения в страну.