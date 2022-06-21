РосЗМІ повідомляють, що з порту Маріуполя вийшло перше іноземне судно – турецький Azov Concord
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Російські ЗМІ повідомляють, що з порту Маріуполя вийшло перше іноземне судно – турецький Azov Concord, передає УНН.
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Повідомляється, що судно, що йде під мальтійським прапором, прямує до Новоросійського Краснодарського краю.
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Як писав УНН, 14 червня в Босфорі помітили сирійське судно, яке, ймовірно, слідувало за краденим українським зерном.
Крім того, повідомлялося, що росія відправила своєму союзнику Сирії приблизно 100 000 тонн пшениці, вкраденої з України після вторгнення в країну.