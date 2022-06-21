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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 26431 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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РосЗМІ повідомляють, що з порту Маріуполя вийшло перше іноземне судно – турецький Azov Concord

РосЗМІ повідомляють, що з порту Маріуполя вийшло перше іноземне судно – турецький Azov Concord

Київ • УНН

 • 299586 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Російські ЗМІ повідомляють, що з порту Маріуполя вийшло перше іноземне судно – турецький Azov Concord, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що судно, що йде під мальтійським прапором, прямує до Новоросійського Краснодарського краю.

Доповнення

Як писав УНН, 14 червня в Босфорі помітили сирійське судно, яке, ймовірно, слідувало за краденим українським зерном.

Крім того, повідомлялося, що росія відправила своєму союзнику Сирії приблизно 100 000 тонн пшениці, вкраденої з України після вторгнення в країну.

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