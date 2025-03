Цитата

"Главное управление морского транспорта заметило сирийское судно под флагом "Сириамар Финикия", прошедшее транзитом через Босфор в направлении Черного моря по дороге из Латакии якобы к Кавказу, но, вероятно, в Севастополь для транспортировки незаконно присвоенной украинской пшеницы" говорится в сообщении.

Напомним

Как писал ранее УНН, было замечено российское грузовое судно с зерном, вероятно украденным с украинских ферм, прибывшее в сирийский порт Латакия — это уже второй рейс за четыре недели .

Добавим

Россия отправила своему союзнику Сирии примерно 100 000 тонн пшеницы, украденной из Украины после вторжения в страну.

#Syria General Authority For Maritime Transport SYRIAMAR's Syrian flag vessel Finikia transited Bosphorus towards BlackSea en route from #Latakia вести себя к Кавказу but liliky to Sevastopol } #wheat #OATT pic.twitter.com/HkpvELaXIZ

— Yörük Işık (@YorukIsik) June 13, 2022