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В Босфоре заметили сирийское судно, которое, вероятно, следует за краденым украинским зерном

Киев • УНН

 • 161776 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Наблюдатель за проливом Босфор в своем Twitter сообщил, что в проливе заметили сирийское судно, которое, вероятно, следует за краденым украинским зерном. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Главное управление морского транспорта заметило сирийское судно под флагом "Сириамар Финикия", прошедшее транзитом через Босфор в направлении Черного моря по дороге из Латакии якобы к Кавказу, но, вероятно, в Севастополь для транспортировки незаконно присвоенной украинской пшеницы" говорится в сообщении.

Напомним

Как писал ранее УНН, было замечено российское грузовое судно с зерном, вероятно украденным с украинских ферм, прибывшее в сирийский порт Латакия — это уже второй рейс за четыре недели .

Добавим

Россия отправила своему союзнику Сирии примерно 100 000 тонн пшеницы, украденной из Украины после вторжения в страну.

#Syria General Authority For Maritime Transport SYRIAMAR's Syrian flag vessel Finikia transited Bosphorus towards BlackSea en route from #Latakia вести себя к Кавказу but liliky to Sevastopol } #wheat #OATT pic.twitter.com/HkpvELaXIZ

— Yörük Işık (@YorukIsik) June 13, 2022

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