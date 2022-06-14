У Босфорі помітили сирійське судно, яке, імовірно, прямує за краденим українським зерном
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Спостерігач за протокою Босфор у своєму Twitter повідомив, що у протоці помітили сирійське судно, яке, імовірно, прямує за краденим українським зерном. Про це інформує УНН.
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"Головне управління морського транспорту помітило сирійське судно під прапором "Сиріамар Фінікія", яке пройшло транзитом через Босфор у напрямку Чорного моря по дорозі з Латакії нібито до Кавказу, але, ймовірно, до Севастополя для транспортування незаконно привласненої української пшениці", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
Як писав раніше УНН, було помічене російське вантажне судно із зерном, ймовірно вкраденим з українських ферм, яке прибуло до сирійського порту Латакія — це вже другий рейс за чотири тижні.
Додамо
росія відправила своєму союзнику Сирії приблизно 100 000 тонн пшениці, вкраденої з України після вторгнення в країну.
#Syria General Authority For Maritime Transport SYRIAMAR's Syrian flag vessel Finikia transited Bosphorus towards BlackSea en route from #Latakia allegedly to Kavkaz but very likely to Sevastopol to transport misappropriated Ukrainian #wheat #OATT pic.twitter.com/HkpvELaXIZ— Yörük Işık (@YorukIsik) June 13, 2022