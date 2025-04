У Босфорі помітили сирійське судно, яке, імовірно, прямує за краденим українським зерном

Цитата

"Головне управління морського транспорту помітило сирійське судно під прапором "Сиріамар Фінікія", яке пройшло транзитом через Босфор у напрямку Чорного моря по дорозі з Латакії нібито до Кавказу, але, ймовірно, до Севастополя для транспортування незаконно привласненої української пшениці", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Як писав раніше УНН, було помічене російське вантажне судно із зерном, ймовірно вкраденим з українських ферм, яке прибуло до сирійського порту Латакія — це вже другий рейс за чотири тижні.

Додамо

росія відправила своєму союзнику Сирії приблизно 100 000 тонн пшениці, вкраденої з України після вторгнення в країну.

#Syria General Authority For Maritime Transport SYRIAMAR's Syrian flag vessel Finikia transited Bosphorus towards BlackSea en route from #Latakia allegedly to Kavkaz but very likely to Sevastopol to transport misappropriated Ukrainian #wheat #OATT pic.twitter.com/HkpvELaXIZ

— Yörük Işık (@YorukIsik) June 13, 2022