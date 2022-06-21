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Украина встретится с Турцией, ООН и россией по вопросу зерна на следующей неделе - Milliyet

Украина встретится с Турцией, ООН и россией по вопросу зерна на следующей неделе - Milliyet

Киев • УНН

 • 151610 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. На следующей неделе в Стамбуле могут пройти переговоры Украины с представителями Турции, ООН и рф относительно экспорта украинского зерна. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники в администрации президента Реджепа Эрдогана, пишет УНН.

Цитата

“Согласно информации, полученной из президентских источников, встреча, в которой примут участие официальные лица из Турции, россии, Украины и Организации Объединенных Наций, состоится в Стамбуле на следующей неделе”, — сообщает газета.

Детали

Также по данным журналистов, делегация министерства национальной обороны Турции должна отправится в Россию на этой неделе для решения вопросов касаемо зерна.

Эта делегация, как сообщается, должна оценить работу 4-стороннего механизма по разблокированию зерна и шаги, которые могут быть предприняты в техническом плане для вывоза продукции. После того, как делегация завершит контакты на техническом уровне, в ближайшие выходные в Стамбуле состоится четырехсторонний саммит.

Издание пишет что инициатива по экспорту для мировых рынков украинского зерна “близится к завершению”.

Ранее

Турция считает, что необходимости в разминировании Черноморского побережья Украины для начала транспортировки зерна нет. Безопасный маршрут для судов можно проложить по направлениям, где нет минной угрозы.

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