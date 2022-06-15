Нет необходимости в разминировании для вывоза зерна из Украины, говорит МИД Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Необходимости в разминировании Черноморского побережья Украины для начала транспортировки зерна нет. Безопасный маршрут для судов можно проложить по направлениям, где нет минной угрозы. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду в беседе с журналистами в Анкаре, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
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«Районы нахождения морских мин известна. Можно создать безопасные выходы в три порта, и это позволит судам следовать без какой-либо угрозы. Украинские катера будут служить путеводителями. После вхождения судов в зону безопасности, они будут досматриваться», - сказал Чавушоглу.
Детали
Глава МИД Турции назвал реализуемым план ООН по вывозу украинского зерна.
«Мы ожидаем ответа от россии по данному вопросу. Турция поддерживает данный план. Если стороны поддержат инициативу, то мы можем организовать в Стамбуле встречу по обсуждению деталей», - сказал Чавушоглу.
Напомним
Украина наработала два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна для предотвращения мирового продовольственного кризиса.