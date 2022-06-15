Немає необхідності у розмінуванні для вивезення зерна з України, каже МЗС Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Необхідності розмінування Чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає. Безпечний маршрут для суден можна прокласти за напрямками, де немає мінної загрози. Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у бесіді з журналістами в Анкарі, пише УНН з посиланням на Anadolu.
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«Райони знаходження морських мін відома. Можна створити безпечні виходи в три порти, і це дозволить судам слідувати без будь-якої загрози. Українські катери служитимуть путівниками. Після входження судів у зону безпеки вони будуть оглядатися», - сказав Чавушоглу.
Деталі
Глава МЗС Туреччини назвав план ООН з вивезення українського зерна.
«Ми очікуємо відповіді від росії з цього питання. Туреччина підтримує цей план. Якщо сторони підтримають ініціативу, то ми можемо організувати у Стамбулі зустріч з обговорення деталей», - сказав Чавушоглу.
Нагадаємо
Україна напрацювала два маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна для запобігання світовій продовольчій кризі.