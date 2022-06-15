Немає необхідності у розмінуванні для вивезення зерна з України, каже МЗС Туреччини

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«Райони знаходження морських мін відома. Можна створити безпечні виходи в три порти, і це дозволить судам слідувати без будь-якої загрози. Українські катери служитимуть путівниками. Після входження судів у зону безпеки вони будуть оглядатися», - сказав Чавушоглу.

Деталі

Глава МЗС Туреччини назвав план ООН з вивезення українського зерна.

«Ми очікуємо відповіді від росії з цього питання. Туреччина підтримує цей план. Якщо сторони підтримають ініціативу, то ми можемо організувати у Стамбулі зустріч з обговорення деталей», - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо

Україна напрацювала два маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна для запобігання світовій продовольчій кризі.