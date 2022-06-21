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Україна зустрінеться з Туреччиною, ООН та росією щодо зерна наступного тижня - Milliyet

Україна зустрінеться з Туреччиною, ООН та росією щодо зерна наступного тижня - Milliyet

Київ • УНН

 • 151615 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Наступного тижня у Стамбулі можуть пройти переговори України з представниками Туреччини, ООН та росії щодо експорту українського зерна. Про це повідомила турецька газета Milliyet із посиланням на джерела в адміністрації президента Реджепа Ердогана, пише УНН.

Цитата

“Згідно з інформацією, отриманою з президентських джерел, зустріч, у якій візьмуть участь офіційні особи з Туреччини, росії, України та Організації Об'єднаних Націй, відбудеться у Стамбулі на наступному тижні”, — повідомляє газета.

Деталі

Також за даними журналістів, делегація міністерства національної оборони Туреччини має відправитися в росію на цьому тижні для вирішення питань щодо зерна.

Ця делегація, як повідомляється, повинна оцінити роботу 4-стороннього механізму з розблокування зерна та кроки, які можуть бути здійснені в технічному плані для вивезення продукції. Після того, як делегація завершить контакти на технічному рівні, в найближчі вихідні в Стамбулі відбудеться чотиристоронній саміт.

Видання пише, що ініціатива щодо експорту для світових ринків українського зерна “наближається до завершення”.

Раніше

Туреччина вважає, що необхідності в розмінуванні Чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає. Безпечний маршрут для суден можна прокласти за напрямками, де немає мінної загрози.

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