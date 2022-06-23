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Якщо не вивезти українське зерно протягом місяця, світ чекатимуть руйнівні наслідки – Трасс

Якщо не вивезти українське зерно протягом місяця, світ чекатимуть руйнівні наслідки – Трасс

Київ • УНН

 • 148916 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Кризу щодо експорту зерна з портів України необхідно вирішити протягом наступного місяця, заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс під час візиту до Анкари. За її словами, якщо цього не зробити, на світ чекатимуть руйнівні наслідки, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Ми дуже чітко усвідомлюємо, що ця зернова криза є невідкладною, що її потрібно вирішити протягом наступного місяця, інакше ми можемо побачити руйнівні наслідки", - сказала Трасс під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Деталі

Глава МЗС Великої Британії зазначила, що необхідно забезпечити безпечний прохід суден з українським зерном. Вона додала, що Сполучене Королівство пропонує свою підтримку у цьому питанні, але для цього "знадобляться міжнародні зусилля".

Нагадаємо

У середу, 22 червня, делегації міноборон Туреччини та росії провели переговори щодо виходу з українських портів суден із зерном. За підсумками перемовин було ухвалено рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі (Туреччина, Україна, росія та ООН) для обговорення варіантів вивезення українського зерна.

Як повідомляє МЗС України, на сьогодні немає конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів.

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