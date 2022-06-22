МЗС: наразі переговори України, рф, Туреччини та ООН щодо зерна не заплановано

Цитата

"Україна вітає зусилля Генерального секретаря ООН задля вирішення питання вивезення зернових із заблокованих росією українських морських портів. Нині тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами",- заявив речник.

"Конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто. Як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки", - додав він.

Контекст

Сьогодні стало відомо, що делегації міноборон Туреччини та росії провели переговори щодо виходу з українських портів суден із зерном.

За підсумками перемовин турецькі ЗМІ повідомили, що було ухвалено рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі (Туреччина, Україна, росія та ООН) для обговорення варіантів вивезення українського зерна.