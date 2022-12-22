«Если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не угаснет»: полный текст речи Зеленского в Конгрессе США

КИЕВ. 22 декабря. УНН. «Мы стоим, боремся и выиграем, потому что мы вместе – Украина, Америка и весь свободный мир» – УНН публикует полный текст выступления Владимира Зеленского на совместном заседании обеих палат Конгресс США.

Дорогие американцы!

Во всех штатах, городах и общинах. Все, кто ценит свободу и справедливость. Ценит так же, как украинцы – во всех наших городах, в каждой семье. Пусть сегодня мои слова уважения и благодарности будут услышаны каждым американским сердцем.

Госпожа вице-президент, я благодарю вас за ваши усилия в помощи Украине!

Госпожа спикер, вы смело посетили Украину во время полномасштабной войны! Благодарю вас!

Это большая честь и привилегия – быть здесь!

Уважаемые члены Конгресса – от обеих партий, – которые тоже были в Киеве. Уважаемые члены Конгресса и сенаторы – от обеих партий, – которые еще побывают в Украине, я уверен в этом, в будущем. Дорогие представители нашей диаспоры, которые присутствуют здесь и присутствуют по всей стране. Уважаемые журналисты.

Для меня честь быть в Конгрессе Соединенных Штатов Америки и обращаться к вам и ко всем американцам.

Вопреки всем препятствиям и мрачным сценариям Украина не упала. Украина жива и сражается.

И это дает мне веские основания поделиться с вами нашей первой общей победой – мы победили Россию в битве за мысли мира. У нас нет страха. И ни у кого в мире не должно его быть.

Украинцы победили, и это дает нам смелость, которой восторгается мир. Американцы победили, поэтому вам удалось объединить глобальное сообщество ради защиты свободы и международного права. Европейцы победили – вот почему Европа сейчас наиболее сильна и независима, чем когда-либо и своей истории. Российская тирания потеряла контроль над нами и больше никогда не будет влиять на наши мысли.

Но мы должны сделать все, чтобы страны Глобального Юга также одержали такую победу.

Я знаю: у россиян тоже может быть шанс на свободу, только когда они победят Кремль в своих мыслях.

Но битва до сих пор продолжается. И мы должны победить Кремль на поле битвы.

Это битва не только за землю, за ту или иную часть Европы. Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки. Она определит, будет ли это демократия для украинцев и для американцев, для всех.

Эту битву нельзя заморозить или отложить. Ее нельзя игнорировать, надеясь, что океан или что-нибудь другое защитят сами собой. От Соединенных Штатов и до Китая, от Европы и до Латинской Америки, от Африки и до Австралии – мир слишком взаимосвязан, слишком взаимозависим, чтобы кто-то один мог остаться где-то в стороне и одновременно в безопасности, когда продолжается такое сражение. Наши нации являются союзниками в этой битве.

И в следующем году – решающий момент в ней. Время, когда украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы. Свободы людей, стоящих за свои ценности.

Дамы и господа!

Американцы!

Вчера, перед поездкой сюда, в Вашингтон, я был на передовой, в нашем Бахмуте. В нашей крепости на востоке Украины, на Донбассе, которую российские военные и наемники штурмуют непрерывно с мая. Атаки каждый день и ночь. Но Бахмут стоит.

Еще в прошлом году там жили 70 тысяч человек. Сейчас гражданских там остались единицы. Там нет места, которое не было бы полито кровью. Там не бывает часа, когда бы не звучал страшный грохот артиллерии. Там один окоп может по нескольку раз в день переходить из рук в руки после кровавых боев, иногда рукопашных. Но украинский Донбасс стоит.

Российская армия использует против Бахмута и других наших прекрасных городов все, что может. Преимущество оккупантов в артиллерии очень ощутимо. У них в разы больше снарядов, чем у нас. Они используют в разы больше ракет и авиации, чем мы когда-либо имели. Но наши силы обороны стоят. И мы все гордимся ими.

Российская тактика примитивна. Они выжигают все перед собой. Они нагнали на фронт головорезов. Они отправляют «зэков» на войну. Они бросили все против нас так же, как в свое время другая тирания бросила все против свободного мира в битве за Выступ (битва в период Арденнской операции (1944—1945) - ред.). Подобно тому, как отважные американские солдаты сопротивлялись и отражали атаки гитлеровских войск несмотря на все трудности во время Рождества 1944 года, отважные украинские солдаты делают то же самое с войсками Путина на это Рождества. Украина стоит и никогда не сдастся.

Вот это – линия фронта: тирания, не знающая дефицита жестокости, против жизни свободных людей.

Мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы не просто стоять в таких боях, а чтобы переломить это. Чтобы победить на поле битвы.

У нас есть артиллерия. Да! Благодарю вас! Достаточно ли ее? Откровенно – нет. Чтобы Бахмут был не только крепостью, отражающей атаки российской армии, а чтобы российская армия полностью отступила, нужно больше пушек и снарядов. В таком случае, как и в битве под Саратогой (одно из решающих сражений в американской Войне за независимость - ред.), борьба за Бахмут изменит течение и нашей войны за независимость и свободу.

Если ваши «Патриоты» остановят российский террор против наших городов, это позволит украинским патриотам в полной мере работать в защиту нашей свободы.

Если Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожить их ракетами. Более того, Россия нашла сообщника в этой геноцидной политике. Это Иран. Иранские смертоносные дроны, идущие в Россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так один террорист находит другого. И это вопрос времени, когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас. Мы должны это сделать.

Я считаю, что не должно быть каких-либо табу между нами в союзничестве. Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас. Уверяю вас, что украинские воины могут сами управлять американскими танками и самолетами.

Финансовая помощь также критически важна. И я хотел бы поблагодарить вас как за финансовые пакеты, которые вы уже предоставили нам, так и за те, по которым вы, возможно, примете решение. Ваши деньги – это не благотворительность. Это инвестиция в глобальную безопасность и демократию, к которой мы относимся наиболее ответственно.

Россия может остановить эту агрессию, если захочет. Но вы можете ускорить нашу победу, я знаю это. И она докажет любому потенциальному агрессору, что уже никому не удастся нарушить границы другого народа, совершать зверства и царствовать над людьми против их воли.

Наивно ждать шагов к миру от России, которой нравится быть государством-террористом. Россияне еще отравлены Кремлем.

Восстановление международного правопорядка – наше общее задание. Нам нужен мир. Украина уже дала соответствующие предложения, и толькочто я обсуждал их с Президентом Байденом – нашу формулу мира. Десять пунктов, которые можно и нужно реализовать ради нашей общей безопасности, гарантированной на десятилетие вперед. И саммит, который можно провести, – я рад отметить сегодня, что Президент Байден поддержал эту нашу инициативу. Каждый из вас, дамы и господа, может способствовать ее реализации. Чтобы лидерство Америки оставалось безоговорочным, двухпалатным и двухпартийным.

Вы можете усиливать санкции так, чтобы заставить Россию чувствовать, насколько разрушительна ее агрессия. В ваших же силах – помочь нам привлечь к ответственности всех, кто развязал эту непровоцированную и незаконную войну. Сделаем это. Пусть государство-террорист отвечает за террор и агрессию и возместит все нанесенные войной убытки.

Пусть мир видит, что Соединенные Штаты – здесь.

Дамы и господа!

Американцы!

Через два дня мы будем праздновать Рождество. Может быть, при свечах. Не потому, что так романтично. А потому, что света не будет. Миллионы не будут иметь ни отопления, ни воды. Всё это будет следствием российских ракетных и беспилотных ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Но мы не жалуемся.

Мы не смотрим, кому легче. Ваше благосостояние является результатом вашей национальной безопасности, результатом вашей борьбы за независимость и ваших многочисленных побед.

Свою войну за независимость и свободу мы, украинцы, тоже пройдем достойно и успешно.

Мы будем праздновать Рождество. И даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не угаснет. Если будут российские ракеты, мы сделаем все, что можем чтобы защититься. Если будут иранские дроны, и нашим людям придется идти в бомбоубежище вечером перед Рождеством, украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга. И нам не обязательно знать желание каждого, поскольку мы знаем, что все мы, миллионы украинцев, стремимся к одному – победе. Только победы.

Мы уже построили сильную Украину – с сильными людьми, сильной армией, сильными институтами. Вместе с вами.

Крепкие гарантии безопасности для нашего государства, всей Европы и мира разрабатываем. Вместе с вами!

И так же вместе с вами поставим на место каждого из тех, кто бросил вызов свободе. Это будет основой защиты демократии в Европе и мире.

Сейчас, перед Рождеством, в эти особенные дни я хочу поблагодарить вас. Всех вас.

Спасибо каждой американской семье, которая ценит тепло своего дома и желает такого же тепла другим людям.Благодарю Президента Байдена и обе партий в Конгрессе и Сенате за неоценимую помощь. Благодарю ваши города и граждан, которые в этом году поддержали Украину, которые принимали наших людей, которые вывешивали наши флаги, которые действовали, чтобы помочь нам.

Спасибо. От каждого, кто сейчас на фронте. От каждого, кто ждет победы.

И именно сейчас уместно вспомнить слова великого Президента Соединенных Штатов Франклина Делано Рузвельта: «Американский народ использует всю свою праведную мощь во имя достижения полной победы». Победит и украинский народ. Абсолютно. Я знаю, что все зависит от нас. От Вооруженных сил Украины! Но как же много зависит от мира. И как много в мире зависит от вас!

Когда вчера я был в Бахмуте, наши герои передали мне знамя. Боевое знамя! Флаг тех, кто защищает Украину, Европу и мир ценой своих жизней.

Они попросили меня передать это знамя вам – Конгрессу Соединенных Штатов Америки, членам Палаты представителей и сенаторам, чьи решения могут спасти миллионы людей.

Пусть же эти решения будут приняты. Пусть это знамя будет у вас, дамы и господа. Это знамя символизирует то, что мы победим в этой войне. Мы стоим, мы боремся и мы выигрываем! Ибо мы – вместе! Украина, Америка и весь свободный мир!

И последнее. Пусть Бог хранит наши мужественные войска и граждан. Пусть Бог навсегда благословит великую Америку. Счастливого Рождества и счастливого Нового года!

Слава Украине!