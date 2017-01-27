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Если до весны не обуздать АЧС, будут проблемы с ЕС - нардеп

Если до весны не обуздать АЧС, будут проблемы с ЕС - нардеп

Киев • УНН

 • 11400 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. 26 января в Министерстве аграрной политики и продовольствия под председательством министра Тараса Кутового и главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы проходила селекторное совещание с регионами по проблеме АЧС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

Так, по словам С.Тригубенко, в профильном ведомстве признают, что состояние с АЧС на сегодня очень критическое.

"В профильном ведомстве признают, что состояние с АЧС на сегодня очень критическое, а точнее сказать - хуже некуда. Болезнью поражена 21 область - а это практически вся территория Украины.

Также в министерстве признают и то, что Госпродпотребслужба своей работой в направлении стабилизации ситуации с африканской чумой не оправдывает ожиданий ... ", - написал он.

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В то же время, нардеп сообщил, что во время совещания министр предостерег, что если до весны не обуздать АЧС хотя бы частично - будут проблемы уже за пределами страны.

Речь идет о ЕС, торговых отношениях с Западом.

"Также и Россия в этом вопросе не спит ... Говорят, что ведет переговоры с иностранными коллегами, убеждающие их в нашей несостоятельности локализовать кризис с АЧС", - говорится в сообщении.

С.Тригубенко также добавил, что в настоящее время готовится проект постановления Правительства о создании мобильных групп реагирования на случаи выявления чумы.

"Добавлю, что полностью согласен с озвученным Т. Кутовым тезисом о том, что сейчас времени на написание законов нет, а тем более на их длительное, как показывает практика, продвижение в ВРУ. Поэтому должны сосредоточить усилия на решениях, скорее начнут действовать на практике. Речь идет о работе через решения правительства (соответствующие постановления, которые усилят контроль за биобезопасностью в стране) ", - написал он.

Напомним, как сообщал УНН, в Луганской области выявлен факт продажи в магазине мясной продукции, зараженной африканской чумой свиней .

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Украинские Национальные Новости

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