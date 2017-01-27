Якщо до весни не приборкати АЧС, матимемо проблеми із ЄС – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. 26 січня у Міністерстві аграрної політики та продовольства під головуванням міністра Тараса Кутового та очільника Держпродспоживслужби Володимира Лапи проходила селекторна нарада з регіонами щодо проблеми АЧС. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
Так, за словами С.Тригубенка, у профільному відомстві визнають, що стан з АЧС на сьогодні дуже критичний.
"У профільному відомстві визнають, що стан з АЧС на сьогодні дуже критичний, а точніше сказати – гірше нікуди. Хворобою вражена 21 область – а це практично вся територія України.
Також в міністерстві визнають і те, що Держпродспоживслужба своєю роботою у напрямку стабілізації ситуації з африканською чумою не виправдовує очікувань …", - написав він.
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Водночас, нардеп повідомив, що під час наради міністр застеріг, що якщо до весни не приборкати АЧС хоча б частково - матимемо проблеми вже поза межами країни.
Йдеться, зокрема, про ЄС, торгові відносини із Заходом.
"Також і Росія в цьому питанні не спить… Кажуть, що веде перемовини з іноземними колегами, переконуючі їх у нашій неспроможності локалізувати кризу АЧС", - йдеться у повідомленні.
С.Тригубенко також додав, що наразі готується проект постанови Уряду про створення мобільних груп реагування на випадки виявлення чуми.
"Додам, що цілком погоджуюся із озвученою Т. Кутовим тезою про те, що зараз часу на написання законів немає, а тим паче на їх тривале, як показує практика, просування у ВРУ. Тому маємо зосередити зусилля на рішеннях, що якнайшвидше почнуть діяти на практиці. Мова йде про роботу через рішення Уряду (відповідні постанови, які посилять контроль за біобезпекою в країні)", - написав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Луганській області виявлено факт продажу в магазині м’ясної продукції, зараженої африканською чумою свиней.