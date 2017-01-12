Если Б.Тодуров перестанет спасать украинских пациентов, это будет на совести МЗ - нардеп

КИЕВ. 12 января. УНН. Ведущих врачей, работающих в Украине, нужно поддерживать, а в вопросах реформирования отрасли здравоохранения нужно прислушиваться к специалистам и ученым. Этого МЗ сегодня не делает. И если информация о возможном выезде известного кардиохирурга Бориса Тодурова за границу найдет свое подтверждение, то ответственность за это, по крайней мере моральная, ляжет на руководство Минздрава. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Олег Барна.