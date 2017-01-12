Если Б.Тодуров перестанет спасать украинских пациентов, это будет на совести МЗ - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Ведущих врачей, работающих в Украине, нужно поддерживать, а в вопросах реформирования отрасли здравоохранения нужно прислушиваться к специалистам и ученым. Этого МЗ сегодня не делает. И если информация о возможном выезде известного кардиохирурга Бориса Тодурова за границу найдет свое подтверждение, то ответственность за это, по крайней мере моральная, ляжет на руководство Минздрава. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Олег Барна.
"Здесь вопрос больше моральной стороны (выезд Б.Тодурова работать за границу - ред.). Задача Минздрава как управляющей структуры здравоохранения - развивать должным образом работу, поддерживать. Ответственность будет лежать на совести Минздрава, за то, что не создали достойные условия труда в нужное время", - сказал он.
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По мнению политика, медиков и особенно кардиохирургов нам нужно беречь.
"Мы должны создавать условия для их надлежащей работы, должно быть реформирование медицинской отрасли, чтобы мы финансировали не чиновников, а именно медицинские услуги. И как бы тяжело не проходила сегодня реформа, я бы хотел обратить внимание на серьезные недоразумения между Минздравом и учеными, врачами, которые держат высокую марку отечественной прикладной медицинской науки. Их нужно поддерживать, особенно все, что касается научных разработок в сфере кардиологии и других направлений", - добавил О.Барна.
Напомним, как сообщал УНН, ведущий украинский хирург Б.Тодуров получил приглашение на работу за границей. Поэтому он вместе со своей командой, насчитывающей около 15 высококвалифицированных врачей, может покинуть Украину.
Также напомним, накануне директор Института сердца МЗ Борис Тодуров сообщил, что министр здравоохранения Ульяна Супрун внесла его в "черный список" из-за того, что он раскритиковал Минздрав за непроведенную закупку, которая привела к гибели десятков тысяч людей.
Известный бизнесмен Гарик Корогодский, комментируя конфликт между Б.Тодуровым и У.Супрун, отметил: я против тех, кто "мочит" заслуженных врачей.