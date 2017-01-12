Если Б.Тодуров перестанет спасать украинских пациентов, это будет на совести МЗ - нардеп

ukru
Эксклюзив
06:36 • 9249 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 17810 просмотра

Россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 113011 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 147119 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 123088 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 119510 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 150208 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116300 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122776 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130539 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 89324 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 58244 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 73032 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 97499 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 54909 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 113012 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 147121 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 110913 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 118085 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 150208 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 141901 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 149636 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 154222 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 152428 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 155597 просмотра
Актуальное
Если Б.Тодуров перестанет спасать украинских пациентов, это будет на совести МЗ - нардеп

Если Б.Тодуров перестанет спасать украинских пациентов, это будет на совести МЗ - нардеп

Киев • УНН

 • 28781 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Ведущих врачей, работающих в Украине, нужно поддерживать, а в вопросах реформирования отрасли здравоохранения нужно прислушиваться к специалистам и ученым. Этого МЗ сегодня не делает. И если информация о возможном выезде известного кардиохирурга Бориса Тодурова за границу найдет свое подтверждение, то ответственность за это, по крайней мере моральная, ляжет на руководство Минздрава. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Олег Барна.

"Здесь вопрос больше моральной стороны (выезд Б.Тодурова работать за границу - ред.). Задача Минздрава как управляющей структуры здравоохранения - развивать должным образом работу, поддерживать. Ответственность будет лежать на совести Минздрава, за то, что не создали достойные условия труда в нужное время", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Профильный комитет ВРУ обратился к премьеру с требованием назначить министра здравоохранения.

По мнению политика, медиков и особенно кардиохирургов нам нужно беречь.

"Мы должны создавать условия для их надлежащей работы, должно быть реформирование медицинской отрасли, чтобы мы финансировали не чиновников, а именно медицинские услуги. И как бы тяжело не проходила сегодня реформа, я бы хотел обратить внимание на серьезные недоразумения между Минздравом и учеными, врачами, которые держат высокую марку отечественной прикладной медицинской науки. Их нужно поддерживать, особенно все, что касается научных разработок в сфере кардиологии и других направлений", - добавил О.Барна.

Напомним, как сообщал УНН, ведущий украинский хирург Б.Тодуров получил приглашение на работу за границей. Поэтому он вместе со своей командой, насчитывающей около 15 высококвалифицированных врачей, может покинуть Украину.

Также напомним, накануне директор Института сердца МЗ Борис Тодуров сообщил, что министр здравоохранения Ульяна Супрун внесла его в "черный список" из-за того, что он раскритиковал Минздрав за непроведенную закупку, которая привела к гибели десятков тысяч людей.

Известный бизнесмен Гарик Корогодский, комментируя конфликт между Б.Тодуровым и У.Супрун, отметил: я против тех, кто "мочит" заслуженных врачей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы