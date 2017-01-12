Якщо Б.Тодуров перестане рятувати українських пацієнтів, це буде на совісті МОЗ — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Провідних лікарів, що працюють в Україні, треба підтримувати, а в питаннях реформування галузі охорони здоров’я треба прислухатися до фахівців та науковців. Цього МОЗ сьогодні не робить. І тому якщо інформація про можливий виїзд відомого кардіохірурга Бориса Тодурова за кордон знайде своє підтвердження, то відповідальність за це, принаймні моральна, ляже на керівництво МОЗ. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат Олег Барна.
“Тут питання більше моральної сторони (виїзд Б.Тодурова працювати за кордон — ред.). Завдання МОЗ як керуючої структури охорони здоров’я — розвивати належним чином роботу, підтримувати. Відповідальність лежатиме на совісті МОЗ, за те, що не створили гідні умови праці у потрібний час”, — сказав він.
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На переконання політика, медиків та особливо кардіохірургів нам потрібно берегти.
"Ми маємо створювати умови для їх належної робити, має бути реформування медичної галузі, щоб ми фінансували не чиновників, а саме медичні послуги. І як би тяжко не йшла сьогодні реформа, я б хотів звернути увагу на серйозні непорозуміння між МОЗ та науковцями, лікарями, які тримають високу марку вітчизняної прикладної медичної науки. Їх потрібно підтримувати, особливо все, що стосується наукових розробок у сфері кардіології та інших напрямків“, - додав О.Барна.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, провідний український хірург Б.Тодуров отримав запрошення на роботу за кордоном. А тому він разом зі своєю командою, що нараховує близько 15 висококваліфікованих лікарів, може покинути України.
Також нагадаємо, напередодні директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров повідомив, що міністр охорони здоров’я Уляна Супрун внесла його до “чорного списку” через те, що він розкритикував МОЗ за непроведену закупівлю, яка призвела до загибелі десятків тисяч людей.
Відомий бізнесмен Гарік Корогодський, коментуючи конфлікт між Б.Тодуровим і У.Супрун, зазначив: я проти тих, хто “мочить” заслужених лікарів.