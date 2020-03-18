Какие вина пьют украинцы: социологи назвали наиболее употребляемые ТМ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Социологи “ММИ Украина” исследовали, какие украинские винные бренды являются наиболее употребляемыми, передает УНН со ссылкой на данные социологического исследования.
Так, первое место в списке принадлежит коньяка ТМ “Коблево” (41,4%).
На втором месте — ТМ “Inkerman” (34,4%), на третьем — “Шабо” (32,9%).
Четвертое место в списке принадлежит вину ТМ “Villa Krim” (29,4%), пятое — вину ТМ “Коктебель” (26,8%).
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Менее применяемыми брендами украинского вина является “Micado” (26,3%), “Oreanda” (25,1%), “Bolgrad” (24,4%).
Напомним, ученые пришли к выводу, что бокал вина на ночь заменяет час тренировок в спортзале.