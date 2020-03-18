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Які вина п’ють українці: соціологи назвали найбільш уживані ТМ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Соціологи “ММІ Україна” дослідили, які українські винні бренди є найбільш вживаними, передає УНН із посиланням на дані соціологічного дослідження.

Так, перше місце у списку належить коньяку ТМ “Коблево” (41,4%).

На другому місці — ТМ “Inkerman” (34,4%), на третьому — “Шабо” (32,9%).

Четверте місце у списку належить вину ТМ “Villa Krim” (29,4%), п’яте — вину ТМ "Коктебель“(26,8%).

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Менш вживаними брендами українського вина є “Micado” (26,3%), “Oreanda” (25,1%), “Bolgrad” (24,4%).

Нагадаємо, вчені прийшли до висновку, що келих вина на ніч замінює годину тренувань в спортзалі.

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