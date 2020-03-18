Які вина п’ють українці: соціологи назвали найбільш уживані ТМ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Соціологи “ММІ Україна” дослідили, які українські винні бренди є найбільш вживаними, передає УНН із посиланням на дані соціологічного дослідження.
Так, перше місце у списку належить коньяку ТМ “Коблево” (41,4%).
На другому місці — ТМ “Inkerman” (34,4%), на третьому — “Шабо” (32,9%).
Четверте місце у списку належить вину ТМ “Villa Krim” (29,4%), п’яте — вину ТМ "Коктебель“(26,8%).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український виробник додав перлини до свого винного напою
Менш вживаними брендами українського вина є “Micado” (26,3%), “Oreanda” (25,1%), “Bolgrad” (24,4%).
Нагадаємо, вчені прийшли до висновку, що келих вина на ніч замінює годину тренувань в спортзалі.