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Келих вина на ніч замінює годину тренувань в спортзалі - вчені

Келих вина на ніч замінює годину тренувань в спортзалі - вчені

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Келих вина перед сном приносить організму користь, рівносильну одній годині тренувань у спортзалі. До такого висновку прийшли вчені Альбертського університету (Канада), передає УНН з посиланням на The Daily Mail.

Вчені уточнили, що мова йде про червоне вино. І пояснили, що червоний виноград, з якого роблять алкогольний напій, містить ресвератрол - потужний антиоксидант.

"Цей компонент дуже добре впливає на м'язові тканини", - констатували вони.

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Так, випробувавши дію ресвератрола на гризунах, фахівці помітили, що у тварин підвищилася фізична активність, покращилася робота серця і почала зміцнюватися м'язова система. І констатували, що помірне споживання червоного вина (один келих, увечері - ред.) може принести організму таку ж користь, як година інтенсивного тренування в спортзалі.

Фахівці уточнили, що мова йде тільки про однин келих червоного вина (150-200 мілілітрів). І додали, що помірне споживання алкогольних напоїв може принести користь організму, тоді як надмірне - непоправну шкоду.

Як повідомляв УНН, західні області України вийшли в лідери за витратами на алкоголь.

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