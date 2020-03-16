Бокал вина на ночь заменяет час тренировок в спортзале - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Бокал вина перед сном приносит организму пользу, равносильную одному часу тренировок в спортзале. К такому выводу пришли ученые Альбертского университета (Канада), передает УНН со ссылкой на The Daily Mail.
Ученые уточнили, что речь идет о красном вине. И объяснили, что красный виноград, из которого делают алкогольный напиток, содержит ресвератрол — мощный антиоксидант.
“Этот компонент очень хорошо влияет на мышечные ткани”, — констатировали они.
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Так, испытав действие ресвератрола на грызунах, специалисты заметили, что у животных повысилась физическая активность, улучшилась работа сердца и начала укрепляться мышечная система. И констатировали, что умеренное потребление красного вина (один бокал, вечером - ред.) может принести организму такую же пользу, как час интенсивной тренировки в спортзале.
Специалисты уточнили, что речь идет только об одном бокале красного вина (150-200 миллилитров). И добавили, что умеренное потребление алкогольных напитков может принести пользу организму, тогда как неумеренное — непоправимый ущерб.
Как сообщал УНН, западные области Украины вышли в лидеры по затратам на алкоголь.