Какая ситуация со светом в Киеве - ответили энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Каждый дом в столице, после вражеской атаки 23 ноября, должен быть со светом хоть один раз в несколько часов, если нет – надо уточнять причину. Сейчас ожидают увеличения мощности, которую дают на Киев, но точной даты нет. Об этом сообщил гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко в пятницу, 25 ноября, в Facebook, пишет УНН.
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"За день мощности, которую дали на Киев, стало немного больше, но до сих пор ее очень мало. Темпы роста пока не такие, как хочется. Но они есть, и это самое важное", - отметил Коваленко.
Он добавил, что ожидается "увеличение доступной мощности на Киев и подключение атомной генерации. Точной даты и времени, когда это произойдет, к сожалению, не знаю...".
Детали
Представитель Yasno отметил, что "с момента обстрела 23 ноября каждый дом должен быть со светом хоть один раз в несколько часов, на большее пока не можем рассчитывать".
"Если света еще ни разу не было, напишите коллегам из сетей конкретный адрес, они проверят. Потому что причины могут быть достаточно разные: от аварии автоматики при включении до проводов, оборванных из-за непогоды", - отметил он.
Он указал, что объекты критической инфраструктуры подключаются самым первым и не участвуют в отключениях, на население же распределяется остальное.
И добавил, что когда на дома подают свет, то, "условно, рассчитываем на 100% потребления, а получаем по факту 170%".
"Я понимаю, что за короткий промежуток со светом после столь долгого отключения нужно успеть много, но очень прошу потреблять разумно", - призвал Коваленко.
Дополнение
25 ноября в Киеве свет будут включать поочередно на три часа.