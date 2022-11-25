Какая ситуация со светом в Киеве - ответили энергетики

Цитата

"За день мощности, которую дали на Киев, стало немного больше, но до сих пор ее очень мало. Темпы роста пока не такие, как хочется. Но они есть, и это самое важное", - отметил Коваленко.

Он добавил, что ожидается "увеличение доступной мощности на Киев и подключение атомной генерации. Точной даты и времени, когда это произойдет, к сожалению, не знаю...".

Детали

Представитель Yasno отметил, что "с момента обстрела 23 ноября каждый дом должен быть со светом хоть один раз в несколько часов, на большее пока не можем рассчитывать".

"Если света еще ни разу не было, напишите коллегам из сетей конкретный адрес, они проверят. Потому что причины могут быть достаточно разные: от аварии автоматики при включении до проводов, оборванных из-за непогоды", - отметил он.

Он указал, что объекты критической инфраструктуры подключаются самым первым и не участвуют в отключениях, на население же распределяется остальное.

И добавил, что когда на дома подают свет, то, "условно, рассчитываем на 100% потребления, а получаем по факту 170%".

"Я понимаю, что за короткий промежуток со светом после столь долгого отключения нужно успеть много, но очень прошу потреблять разумно", - призвал Коваленко.

Дополнение

25 ноября в Киеве свет будут включать поочередно на три часа.