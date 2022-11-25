Яка ситуація зі світлом у Києві - відповіли енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кожен будинок у столиці, після ворожої атаки 23 листопада, мав бути зі світлом хоч один раз на декілька годин, якщо ж ні - треба уточнювати причину. Наразі очікують збільшення потужності, яку дають на Київ, але точної дати немає. Про це повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко у п'ятницю, 25 листопада, у Facebook, пише УНН.
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"За день потужності, яку дали на Київ, стало трошки більше, але досі її дуже мало. Тепми зростання поки не такі, як хочеться. Але вони є, і це найважливіше", - зазначив Коваленко.
Він додав, що очікується "збільшення доступної потужності на Київ та підключення атомної генерації. Точної дати і часу коли це станеться, на жаль, не знаю...".
Деталі
Представник Yasno зазначив, що "від моменту обстрілу 23 листопада кожен будинок мав бути зі світлом хоч один раз на декілька годин, на більше поки не можемо розраховувати".
"Якщо світла ще ні разу не було, напишіть колегам із мереж конкретну адресу, вони перевірять. Бо причини можуть бути досить різні: від аварії автоматики під час увімкнення до дротів, обірваних через негоду", - зауважив він.
Він вказав, що об'єкти критичної інфраструктури підключаються найпершимим і не беруть участі у відключеннях, на населення ж розподіляється решта.
І додав, що коли будинки подають світло, то, "умовно, розраховуємо на 100% споживання, а отримуємо по факту 170%".
"Я розумію, що за короткий проміжок зі світлом після такого довгого відключення потрібно встигнути багато, але дуже прошу споживати розумно", - закликав Коваленко.
Доповнення
25 листопада у Києві світло вмикатимуть почергово на три години.