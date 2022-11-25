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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 37081 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Сьогодні у Києві світло вмикатимуть почергово на три години

Сьогодні у Києві світло вмикатимуть почергово на три години

Київ • УНН

 • 1361142 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні планують підключити електрику всім споживачам Києва почергово – на три години. Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

"Половина споживачів поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово – на 3 години", – написав Кличко.

Нагадаємо

У третину будинків Києва повернули теплопостачання, яке зникло після ракетних ударів 23 листопада.

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