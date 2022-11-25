Сьогодні у Києві світло вмикатимуть почергово на три години
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні планують підключити електрику всім споживачам Києва почергово – на три години. Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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"Половина споживачів поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово – на 3 години", – написав Кличко.
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У третину будинків Києва повернули теплопостачання, яке зникло після ракетних ударів 23 листопада.