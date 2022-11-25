Сегодня в Киеве свет будут включать поочередно на три часа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня планируют подключить электричество всем потребителям поочередно – на три часа. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
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"Половина потребителей пока без электроэнергии. В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно – на 3 часа", – написал Кличко.
Напомним
В треть домов Киева вернули теплоснабжение, которое исчезло после ракетных ударов 23 ноября.