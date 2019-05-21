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Как изменятся сроки давности для расследования несчастных случаев на производстве

Как изменятся сроки давности для расследования несчастных случаев на производстве

Киев  •  УНН

 • 20013 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В начале июля в Украине вступит в силу новая редакция Порядка расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования, передает УНН.

Действие документа расширено на всех застрахованных (официально трудоустроенных) лиц, физических лиц-предпринимателей, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, членов фермерских хозяйств, лиц, работающих на условиях гражданско-правового договора и др.

Согласно новому Порядку, решение о признании несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравления), связанного или не связанного с производством принимается комиссией (специальной комиссией) путем голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим.

Также с 01 июля вступает в силу срок давности для расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, который составит три года со дня их наступления. В то же время, в случае установления факта несчастного случая решением суда, расследование проводится независимо от даты их наступления.

Кроме того, документом продлены сроки проведения расследования несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравления) до 5 рабочих дней (против 3 дней в предыдущей редакции), специального расследования - до 15 рабочих дней (против 10 дней).

Уменьшено количество документов, которые оформляются по результатам работы комиссии по расследованию: составляется акт по форме Н-1/П (если несчастный случай связан с производством) или Н-1/НП (если не связан), акт по форме Н-5 отменен.

Напомним, 17 апреля правительство утвердило новый порядок расследования аварий на производстве.

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