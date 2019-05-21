Як зміняться строки давності для розслідування нещасних випадків на виробництві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. На початку липня в Україні вступить в силу нова редакція Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування, передає УНН.
Дія документу розширена на всіх застрахованих (офіційно працевлаштованих) осіб, фізичних осіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерських господарств, осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору та ін.
Відповідно до нового Порядку рішення щодо визнання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаними чи не пов’язаними з виробництвом приймається комісією (спеціальною комісією) шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.
Також з 01 липня вступає у силу строк давності для розслідування нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, який становитиме три роки з дня їх настання. Водночас, у разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду, розслідування проводиться незалежно від дати їх настання.
Крім того, документом подовжено строки проведення розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) до 5 робочих днів (проти 3 днів у попередній редакції), спеціального розслідування – до 15 робочих днів (проти 10 днів).
Зменшено кількість документів, які оформлюються за результатами роботи комісії з розслідування: складається акт за формою Н‑1/П (якщо нещасний випадок пов'язаний із виробництвом) або Н-1/НП (якщо не пов'язаний), акт за формою Н-5 скасовано.
Нагадаємо, 17 квітня уряд затвердив новий порядок розслідування аварій на виробництві.