Как выгодно прибрести жилье: советы для инвестора

Квартиры от “Киевгорстрой” можно приобрести несколькими способами: за полную оплату, в рассрочку или с помощью банковского кредита, — говорит Маркова и добавляет, что какой бы способ оплаты не выбрали клиенты, компания всегда поддержит их различными скидками.

“Наибольшую скидку застройщики всегда предоставляет при внесении всей стоимости квартиры, она может достигать 20% на некоторые ЖК. При покупке квартиры в рассрочку инвестору нужно оплатить только первый взнос — 30-50% от стоимости недвижимости, а остаток суммы распределяется до конца строительства. Застройщик и при таком способе покупки будет поощрять покупателя скидкой, но, соответственно, меньшей. Срок выплаты рассрочки формируют по определенному графику, который предлагает застройщик для того, чтобы эффективно осуществлять строительство объекта и выполнять свои обязательства перед инвесторами”, — отметила Татьяна Маркова.

Руководитель Департамента продаж отметила, что менеджеры всегда обращают внимание покупателей на то, что сумма остатка по рассрочке не фиксируется и может в течение строительства повыситься. Если такой способ покупки не устраивает клиента, а средств не хватает, тогда можно воспользоваться банковским кредитом.

“Мы сотрудничаем сразу с тремя банками, это Кристалбанк, банк Глобус и Укргазбанк, они наши надежные партнеры, и, если человеку не выгодно покупать в рассрочку, то можно взять в кредит недостающие средства. Банки предоставляют льготный период по ипотеке от года до трех”, — добавила Татьяна Маркова.

Эксперты рынка подсчитали, что в текущем году квадратные метры в новостройках подорожали в среднем на 5%. До конца года квартиры на первичном рынке могут подорожать еще на 10%.