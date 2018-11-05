Як вигідно придбати житло: поради для інвестора

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Продажі житла на первинному ринку зросли на 25% за підсумками третього кварталу 2018 року. Первинний ринок житла користується більшою популярністю, ніж вторинний. Про способи вигідного придбання житла розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу холдингової компанії "Київміськбуд" Тетяна Маркова, повідомляє УНН.

Квартири від “Київміськбуд” можна придбати кількома способами: за повну оплату, в розстрочку або за допомогою банківського кредиту, — каже Маркова і додає, що який би спосіб оплати не обрали клієнти, компанія завжди підтримає їх різними знижками.

“Найбільшу знижку забудовники завжди надає при внесенні всієї вартості квартири, вона може досягати 20% на деякі ЖК. При покупці квартири в розстрочку інвестору потрібно оплатити тільки перший внесок — 30-50% від вартості нерухомості, а залишок суми розподіляється до кінця будівництва. Забудовник і при такому способі покупки буде заохочувати покупця знижкою, але, відповідно, меншою. Термін виплати розстрочки формують за певним графіком, який пропонує забудовник для того, щоб ефективно здійснювати будівництво об’єкта і виконувати свої зобов’язання перед інвесторами”, — зазначила Тетяна Маркова.

Керівник Департаменту продажів зазначила, що менеджери завжди звертають увагу покупців на те, що сума залишку за розстрочкою не фіксується і може протягом будівництва підвищитися. Якщо такий спосіб покупки не влаштовує клієнта, а коштів не вистачає, тоді можна скористатися банківським кредитом.

“Ми співпрацюємо відразу з трьома банками, це Кристалбанк, банк Глобус і Укргазбанк, вони наші надійні партнери, і, якщо людині не вигідно купувати в розстрочку, то можна взяти в кредит кошти, яких бракує. Банки надають пільговий період за іпотекою від року до трьох”, — додала Тетяна Маркова.

Експерти ринку підрахували, що в поточному році квадратні метри в новобудовах подорожчали в середньому на 5%. До кінця року квартири на первинному ринку можуть подорожчати ще на 10%.

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