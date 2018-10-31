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В следующем году ожидается рост рынка ипотечного кредитования - эксперты

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КИЕВ. 31 октября. УНН. В Украине наблюдается хоть и медленный, но уверенный рост интереса к “длинным деньгам” со стороны покупателей жилой недвижимости. Тенденция к возрастанию количества сделок по ипотеке будет наблюдаться и в 2019 году. Об этом идет речь в статье издания Деловая столица, пишет УНН.

Жилье в кредит приобретают около 5-7% покупателей, в этом году наблюдается их медленно растущая активность.

К примеру, Укргазбанк, работая более чем с 30 тщательно проверенными компаниями-застройщиками, за девять месяцев этого года выдал более 750 кредитов на сумму порядка 380 млн грн, что по объемам почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Удовлетворяются примерно четыре из пяти заявок на кредитование доступного жилья. Еще одна позитивная тенденция, прослеживающаяся в последние полтора года, — уменьшение процентных ставок по кредитам.

Среди недостатков такой формы покупки жилья — необходимость строго и вовремя вносить ежемесячную оплату. Также в некоторых банках переплата по кредиту может достигать 100% и более, это и выплаты по кредиту, и оформление обязательного страхования, и оплаты услуг нотариусов.

“Для банка также существуют свои минусы. Основной — это отсутствие на рынке Украины ресурсов под долгосрочное ипотечное кредитование, а также существенная стоимость все тех же ресурсов”, — рассказывает Олег Кляпко, директор департамента розничного банкинга Укргазбанка. К тому же финансовые учреждения волнуются из-за рисков, которые могут быть вызваны неплатежеспособностью заемщиков и дефолтом застройщиков. Это обуславливает проведение банками превентивных мер при принятии решений о предоставлении кредита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Киевгорстрой” и “Кристалбанк” предлагают украинцам две совместные программы кредитования

Для застройщиков наличие совместных программ с банками является неким дополнительным индикатором надежности как самого проекта, так и компании-девелопера.

“К сожалению, кредитные деньги остаются слишком дорогими для инвесторов. Высокая учетная ставка НБУ увеличивает стоимость и без того дорогих заемных средств”, — добавляет Олег Кляпко. Комфортной была бы процентная ставка, которая позволяла бы погашать платеж частями, равными арендной плате за квартиру.

В целом эксперты считают, что в 2019 г. объемы жилищного кредитования будут расти. Впрочем, без введения законодательных изменений ипотечное кредитование будет оставаться недостаточно развитым.

Напомним, сегодня на финансовом рынке Украины только 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования.

“Киевгорстрой” сотрудничает с тремя и предлагает различные условия кредитования. Каждый инвестор может выбрать удобные для него условия или же обратиться к рассрочке от застройщика.

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