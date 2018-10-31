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У наступному році очікується зростання ринку іпотечного кредитування - експерти

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні спостерігається хоч і повільнt, але впевнене зростання інтересу до "довгих грошей" з боку покупців житлової нерухомості. Тенденція до зростання кількості угод по іпотеці буде спостерігатися і в 2019 році. Про це йдеться в статті видання Деловая столица, пише УНН.

Житло в кредит купують близько 5-7% покупців, в цьому році спостерігається їх повільно зростаюча активність.

Наприклад, Укргазбанк, працюючи більш ніж з 30 ретельно перевіреними компаніями-забудовниками, за дев'ять місяців цього року видав понад 750 кредитів на суму близько 380 млн грн, що за обсягами майже в шість разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Задовольняються приблизно чотири з п'яти заявок на кредитування доступного житла. Ще одна позитивна тенденція, яка простежується в останні півтора року, - зменшення процентних ставок за кредитами.

Серед недоліків такої форми покупки житла - необхідність строго і вчасно вносити щомісячну оплату. Також в деяких банках переплата по кредиту може досягати 100% і більше, це і виплати по кредиту, і оформлення обов'язкового страхування, і оплати послуг нотаріусів.

"Для банку також існують свої мінуси. Основний - це відсутність на ринку України ресурсів під довгострокове іпотечне кредитування, а також істотна вартість все тих же ресурсів", - розповідає Олег Кляпко, директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку. До того ж фінансові установи хвилюються через ризики, які можуть бути викликані неплатоспроможністю позичальників і дефолтом забудовників. Це обумовлює проведення банками превентивних заходів при прийнятті рішень про надання кредиту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Київміськбуд" і "Крісталбанк" пропонують українцям дві спільні програми кредитування

Для забудовників наявність спільних програм з банками є певним додатковим індикатором надійності як самого проекту, так і компанії-девелопера.

"На жаль, кредитні гроші залишаються занадто дорогими для інвесторів. Висока облікова ставка НБУ збільшує вартість і без того дорогих позикових коштів", - додає Олег Кляпко. Комфортною була б процентна ставка, яка дозволяла б погашати платіж частинами, рівними орендній плати за квартиру.

В цілому експерти вважають, що в 2019 році обсяги житлового кредитування будуть зростати. Втім, без введення законодавчих змін іпотечне кредитування буде залишатися недостатньо розвиненим.

Нагадаємо, сьогодні на фінансовому ринку України тільки 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування.

"Київміськбуд" співпрацює з трьома і пропонує різні умови кредитування. Кожен інвестор може вибрати зручні для нього умови або ж звернутися до розстрочки від забудовника.

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