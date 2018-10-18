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"Киевгорстрой" и "Кристалбанк" предлагают украинцам две совместные программы кредитования

"Киевгорстрой" и "Кристалбанк" предлагают украинцам две совместные программы кредитования

Киев  •  УНН

 • 13278 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. На сегодняшний день “Кристалбанк” предлагает физическим лицам две cовместные с ЧАО “ХК “Киевгорстрой” программы кредитования — “Від мрій — до дій” и “Житло майбутнього”. Об этом интервью журналу “Банкиръ” рассказал глава правления ПАО “Кристалбанк” Леонид Гребинский, передает УНН.

“На сегодняшний день наш банк предлагает физическим лицам две cовместные с ЧАО “ХК "Киевгорстрой“ программы кредитования — "Від мрій — до дій“ и "Житло майбутнього“. При этом наиболее востребована программа "Від мрій — до дій“, позволяющая оформить кредит на привлекательных условиях — от 5% годовых — в зависимости от сроков кредитования.

Первоначальный взнос составляет от 50% стоимости объекта, максимальный срок кредитования — до 20 лет. Программа "Житло майбутнього“ предлагает первоначальный взнос от 30% стоимости объекта, срок кредитования — до 10 лет. Процентные ставки в рамках данного предложения составляют от 21%”, — рассказал банкир.

По словам Гребинского, “Киевгорстрой” - надежный застройщик, с которым банк строит абсолютно прозрачную работу.

“Кристалбанк” сотрудничает исключительно с надежным застройщиком ЧАО “ХК “Киевгорстрой”. Примечательно, что на сегодняшний день компания является лидером строительной отрасли. В текущем году этот строительный гигант в очередной раз возглавил рейтинг крупнейших столичных застройщиков. ЧАО “ХК "Киевгорстрой“ полностью отвечает требованиям банка по документам и гарантирует надежность капиталовложений инвесторов. Имеются все необходимые разрешительные документы на строительство и земельные участки, а также соблюдаются все технические требования, что обеспечивает абсолютно прозрачную совместную деятельность банка и застройщика”, — пояснил Гребинский.

Напомним, что по оценкам экспертов, на сегодняшней день с привлечением кредитных средств, то есть с помощью ипотеки, покупаются примерно 15% квартир. Если же государство возродит ипотечное кредитование, то застройщик ожидает рост числа желающих приобрести жилье в ипотеку

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