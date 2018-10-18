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"Київміськбуд" та "Кристалбанк" пропонують українцям дві спільні програми кредитування

"Київміськбуд" та "Кристалбанк" пропонують українцям дві спільні програми кредитування

Київ • УНН

 • 13278 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На сьогоднішній день "Кристалбанк" пропонує фізичним особам дві спільні з ПрАТ "ХК "Київміськбуд" програми кредитування - "Від мрій - до дій" і "Житло майбутнього". Про це інтерв'ю журналу "Банкиръ" розповів голова правління ПАТ "Кристалбанк" Леонід Гребінський, передає УНН.

"На сьогоднішній день наш банк пропонує фізичним особам дві спільні з ПрАТ "ХК "Київміськбуд" програми кредитування - "Від мрій - до дій" і "Житло майбутнього". При цьому найбільш затребувана програма "Від мрій - до дій", що дозволяє оформити кредит на привабливих умовах - від 5% річних - залежно від термінів кредитування.

Початковий внесок становить від 50% вартості об'єкта, максимальний термін кредитування - до 20 років. Програма "Житло майбутнього" пропонує початковий внесок від 30% вартості об'єкта, термін кредитування - до 10 років. Процентні ставки в рамках цієї пропозиції становлять від 21%", - розповів банкір.

За словами Гребінського, "Київміськбуд" - надійний забудовник, з яким банк будує абсолютно прозору роботу.

"Кристалбанк" співпрацює виключно з надійним забудовником ПрАТ "ХК "Київміськбуд". Примітно, що на сьогоднішній день компанія є лідером будівельної галузі. У поточному році цей будівельний гігант вчергове очолив рейтинг найбільших столичних забудовників. ПрАТ "ХК "Київміськбуд" повністю відповідає вимогам банку за документами і гарантує надійність капіталовкладень інвесторів. Є всі необхідні дозвільні документи на будівництво і земельні ділянки, а також дотримуються усі технічні вимоги, що забезпечує абсолютно прозору спільну діяльність банку і забудовника", - пояснив Гребінський.

Нагадаємо, що за оцінками експертів, на сьогоднішній день із залученням кредитних коштів, тобто за допомогою іпотеки, купуються приблизно 15% квартир. Якщо ж держава відродить іпотечне кредитування, то забудовник очікує зростання кількості охочих придбати житло в іпотеку.

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