Как уберечься от торговли людьми искателям убежища: дали советы

Детали

Люди, которые выехали из Украины, находятся в зоне особого интереса преступных организаций, в том числе торговцев людьми. Минреинтеграции предоставило следующие советы, которые помогут оставаться в безопасности:



Не доверяйте свои важные документы никому, кроме уполномоченных лиц: полиции, пограничников, сотрудников посольств или консульств, которые имеют соответствующие удостоверения личности.



Загрузите мобильное приложение "Дія" на свой смартфон, чтобы получить доступ к электронным копиям вашего паспорта, водительского удостоверения, студенческого билета, загранпаспорта.



Сделайте копии важных документов и держите их отдельно от оригиналов. Сохраните отсканированные копии в своей электронной почте или в облачном хранилище.



Пользуйтесь только официальными источниками информации. Многие страны подготовили специальные сайты/веб-страницы для украинцев, а также открыли горячие линии на украинском языке.



Имейте с собой контактные данные посольств и консульств Украины в странах транзита и назначения.



Если вы потеряли паспорт за границей или его изъяли насильно, немедленно обратитесь в консульство Украины.



В случае опасности в министерстве рекомендуют позвонить в местные службы экстренной помощи, полицию, на горячую линию по вопросам торговли людьми в стране пребывания или в посольство Украины в этой стране. Телефоны горячих линий по вопросам торговли людьми в странах Европы, Канады и США опубликованы по ссылке.

Напомним

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид заявила, что с начала полномасштабного вторжения рф участились случаи торговли людьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.