Как уберечься от торговли людьми искателям убежища: дали советы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовало советы для украинцев за рубежом, как уберечься от торговли людьми, передает УНН.
Детали
Люди, которые выехали из Украины, находятся в зоне особого интереса преступных организаций, в том числе торговцев людьми. Минреинтеграции предоставило следующие советы, которые помогут оставаться в безопасности:
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- Не доверяйте свои важные документы никому, кроме уполномоченных лиц: полиции, пограничников, сотрудников посольств или консульств, которые имеют соответствующие удостоверения личности.
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- Загрузите мобильное приложение "Дія" на свой смартфон, чтобы получить доступ к электронным копиям вашего паспорта, водительского удостоверения, студенческого билета, загранпаспорта.
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- Сделайте копии важных документов и держите их отдельно от оригиналов. Сохраните отсканированные копии в своей электронной почте или в облачном хранилище.
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- Пользуйтесь только официальными источниками информации. Многие страны подготовили специальные сайты/веб-страницы для украинцев, а также открыли горячие линии на украинском языке.
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- Имейте с собой контактные данные посольств и консульств Украины в странах транзита и назначения.
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- Если вы потеряли паспорт за границей или его изъяли насильно, немедленно обратитесь в консульство Украины.
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В случае опасности в министерстве рекомендуют позвонить в местные службы экстренной помощи, полицию, на горячую линию по вопросам торговли людьми в стране пребывания или в посольство Украины в этой стране. Телефоны горячих линий по вопросам торговли людьми в странах Европы, Канады и США опубликованы по ссылке.
Напомним
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид заявила, что с начала полномасштабного вторжения рф участились случаи торговли людьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.