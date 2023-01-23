Як вберегтися від торгівлі людьми шукачам притулку: надали поради

Деталі

Люди, які виїхали з України, перебувають у зоні особливого інтересу злочинних організацій, у тому числі торговців людьми. Мінреінтеграції надало наступні поради, які допоможуть залишатися в безпеці:



Не довіряйте свої важливі документи нікому, окрім уповноважених осіб: поліції, прикордонників, співробітників посольств чи консульств, які мають відповідні посвідчення особи.



Завантажте мобільний додаток "Дія" на свій смартфон, щоб отримати доступ до електронних копій вашого паспорта, водійського посвідчення, студентського квитка, закордонного паспорта.



Зробіть копії важливих документів і тримайте їх окремо від оригіналів. Збережіть відскановані копії у своїй електронній пошті або у хмарному сховищі.



Користуйтеся тільки офіційними джерелами інформації. Багато країн підготували спеціальні сайти/вебсторінки для українців, а також започаткували гарячі лінії українською мовою.



Майте з собою контактні дані посольств і консульств України в країнах транзиту та призначення.



Якщо ви втратили паспорт за кордоном або його вилучили насильно, негайно зверніться до консульства України.



У разі небезпеки у міністерстві рекомендують зателефонувати у місцеві служби екстреної допомоги, поліцію, на гарячу лінію з питань торгівлі людьми в країні перебування або у посольство України в цій країні. Телефони гарячих ліній з питань торгівлі людьми у країнах Європи, Канади та США опубліковані за посиланням.

Нагадаємо

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід заявила, що з початку повномасштабного вторгнення рф почастішали випадки торгівлі людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.