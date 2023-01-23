Як вберегтися від торгівлі людьми шукачам притулку: надали поради
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило поради для українців за кордоном, як вберегтися від торгівлі людьми, передає УНН.
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Люди, які виїхали з України, перебувають у зоні особливого інтересу злочинних організацій, у тому числі торговців людьми. Мінреінтеграції надало наступні поради, які допоможуть залишатися в безпеці:
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- Не довіряйте свої важливі документи нікому, окрім уповноважених осіб: поліції, прикордонників, співробітників посольств чи консульств, які мають відповідні посвідчення особи.
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- Завантажте мобільний додаток "Дія" на свій смартфон, щоб отримати доступ до електронних копій вашого паспорта, водійського посвідчення, студентського квитка, закордонного паспорта.
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- Зробіть копії важливих документів і тримайте їх окремо від оригіналів. Збережіть відскановані копії у своїй електронній пошті або у хмарному сховищі.
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- Користуйтеся тільки офіційними джерелами інформації. Багато країн підготували спеціальні сайти/вебсторінки для українців, а також започаткували гарячі лінії українською мовою.
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- Майте з собою контактні дані посольств і консульств України в країнах транзиту та призначення.
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- Якщо ви втратили паспорт за кордоном або його вилучили насильно, негайно зверніться до консульства України.
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У разі небезпеки у міністерстві рекомендують зателефонувати у місцеві служби екстреної допомоги, поліцію, на гарячу лінію з питань торгівлі людьми в країні перебування або у посольство України в цій країні. Телефони гарячих ліній з питань торгівлі людьми у країнах Європи, Канади та США опубліковані за посиланням.
Нагадаємо
Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід заявила, що з початку повномасштабного вторгнення рф почастішали випадки торгівлі людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.