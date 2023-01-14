Как это быть рядом с мясником? Постпред Украины в ООН обратился к коллегам, которые поддерживают отношения с рф

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"Как это быть рядом с мясником в палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмёте ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в городе Днепр! Подумайте об этом, когда потрошители говорят о русской церкви, которая благословила российскую армию", — отметил Кислица в Twitter.

Как’это быть рядом с мясником в Палате? Вы чувствуете теплую & липкую кровь, когда пожимаете ему руку? В следующий раз, когда будешь пожимать ему руку, подумай о мирных жителях, убитых российскими ракетами в #Днепр! Подумай, когда мясники говорят о русской церкви, благословившей русскую армию pic.twitter.com/zHBqbmotOg

Напомним

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине.

Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества. В Днепре ракета попала в жилой дом. В результате чего 60 человек получили ранения и еще 5 - погибли.