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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Как это быть рядом с мясником? Постпред Украины в ООН обратился к коллегам, которые поддерживают отношения с рф

Киев • УНН

 • 520441 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отреагировал на трагедию в Днепре и остро обратился к коллегам, которые поддерживают отношения с рф, передает УНН.

Как это быть рядом с мясником? Постпред Украины в ООН обратился к коллегам, которые поддерживают отношения с рф

Цитата

"Как это быть рядом с мясником в палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмёте ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в городе Днепр! Подумайте об этом, когда потрошители говорят о русской церкви, которая благословила российскую армию", — отметил Кислица в Twitter.

Как’это быть рядом с мясником в Палате? Вы чувствуете теплую & липкую кровь, когда пожимаете ему руку? В следующий раз, когда будешь пожимать ему руку, подумай о мирных жителях, убитых российскими ракетами в #Днепр! Подумай, когда мясники говорят о русской церкви, благословившей русскую армию pic.twitter.com/zHBqbmotOg

— Сергей Кислица (@SergiyKyslytsya) 14 января 2023

Напомним

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине.

Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества. В Днепре ракета попала в жилой дом. В результате чего 60 человек получили ранения и еще 5 - погибли.

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