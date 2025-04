Як це бути поруч із м'ясником? Постпред України в ООН звернувся до колег, які підтримують відносини з рф

Цитата

"Як це бути поруч із м'ясником у палаті? Ви відчуваєте теплу та липку кров, коли потискаєте його руку? Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами у місті Дніпро! Подумайте про це, коли різники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію", — зазначив Кислиця у Twitter.

How’s it to be next to a butcher in the Chamber? Do you feel warm & sticky blood when you shake his hand? Next time you shake his hand think about civilians killed by russian missiles in #Dnipro! Think about it when the butchers speak of russian church that blessed russian army pic.twitter.com/zHBqbmotOg

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 14, 2023

Нагадаємо

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні.

Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики. У Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. У результаті чого 60 людей отримали поранення і ще 5 - загинули.