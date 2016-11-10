Как мировые СМИ отреагировали на победу Д.Трампа - фоторепортаж
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В связи с победой кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США, первые страницы большинства мировых изданий мира были посвящены именно этой теме. В The New York Times показали, как СМИ отреагировали на новость, передает УНН.
На мировом уровне результаты выборов в США были приняты с долей иронии и удивления.
Например, обложка мексиканского издания "Vanguardia" имеет название "Upsss!", что хорошо передает удивление редакторов издания и жителей Мексики.
Заголовок статьи бразильской газеты "O Povo" переводится как "Трамп удивляет и побеждает".
Но наиболее смелой обложкой может считаться свежий выпуск "Daily News", на которой изображен Белый дом с надписью "Дом ужасов".
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США .