Как мировые СМИ отреагировали на победу Д.Трампа - фоторепортаж

На мировом уровне результаты выборов в США были приняты с долей иронии и удивления.

Например, обложка мексиканского издания "Vanguardia" имеет название "Upsss!", что хорошо передает удивление редакторов издания и жителей Мексики.

Заголовок статьи бразильской газеты "O Povo" переводится как "Трамп удивляет и побеждает".

Но наиболее смелой обложкой может считаться свежий выпуск "Daily News", на которой изображен Белый дом с надписью "Дом ужасов".

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США .